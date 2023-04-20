Чергова втрата: Герой з Дніпропетровщини загинув на Донецькому напрямку

В боротьбі за Україну загинув колишній співробітник Служби судової охорони у Дніпропетровській області Дмитро Буянов. Трагедія сталась 16 квітня поблизу Кремінної.

Дмитро пішов до лав Збройних сил України з початку російської агресії.

Був відповідальним та цілеспрямованим. Про це повідомляє Служба судової охорони.

Він розпочав службу у територіальному управлінні Служби судової охорони у Дніпропетровській області з часу його створення. У грудні 2019 року став командиром відділення 1 підрозділу охорони.

Вічна пам’ять та слава українському воїнові!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: