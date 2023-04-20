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  • Чергова втрата: Герой з Дніпропетровщини загинув на Донецькому напрямку

Чергова втрата: Герой з Дніпропетровщини загинув на Донецькому напрямку

Сьогодні 06:45
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В боротьбі за Україну загинув колишній співробітник Служби судової охорони у Дніпропетровській області Дмитро Буянов. Трагедія сталась 16 квітня поблизу Кремінної.

Новости Днепра про Чергова втрата: Герой з Дніпропетровщини загинув на Донецькому напрямку

Дмитро пішов до лав Збройних сил України з початку російської агресії. 

Був відповідальним та цілеспрямованим. Про це повідомляє Служба судової охорони

Він розпочав службу у територіальному управлінні Служби судової охорони у Дніпропетровській області з часу його створення. У грудні 2019 року став командиром відділення 1 підрозділу охорони. 

Вічна пам’ять та слава українському воїнові!

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Новости Днепра про Чергова втрата: Герой з Дніпропетровщини загинув на Донецькому напрямкуУкраїнська Новости Днепра про Чергова втрата: Герой з Дніпропетровщини загинув на Донецькому напрямкуРусский

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