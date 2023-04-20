Чергова втрата: Герой з Дніпропетровщини загинув на Донецькому напрямку

Дмитро пішов до лав Збройних сил України з початку російської агресії.
Був відповідальним та цілеспрямованим. Про це повідомляє Служба судової охорони.
Він розпочав службу у територіальному управлінні Служби судової охорони у Дніпропетровській області з часу його створення. У грудні 2019 року став командиром відділення 1 підрозділу охорони.
Вічна пам’ять та слава українському воїнові!
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