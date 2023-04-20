Очередная потеря: Герой из Днепропетровщины погиб в Донецком направлении

Дмитрий пошел в ряды Вооруженных сил Украины с начала российской агрессии.
Был ответственным и целеустремленным. Об этом сообщает Служба судебной охраны.
Он начал службу в территориальном управлении Службы судебной охраны в Днепропетровской области с момента его создания. В декабре 2019 стал командиром отделения 1 подразделения охраны.
Вечная память и слава украинскому воину!
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