Очередная потеря: Герой из Днепропетровщины погиб в Донецком направлении

В борьбе за Украину погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны в Днепропетровской области Дмитрий Буянов. Трагедия произошла 16 апреля возле Кременной.

Дмитрий пошел в ряды Вооруженных сил Украины с начала российской агрессии.

Был ответственным и целеустремленным. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

Он начал службу в территориальном управлении Службы судебной охраны в Днепропетровской области с момента его создания. В декабре 2019 стал командиром отделения 1 подразделения охраны.

Вечная память и слава украинскому воину!

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