Будинок на три поверхи замість торговців книгами: як раніше виглядав Театральний бульвар у Дніпрі (ФОТО)

Важко повірити, але Театрального бульвару у Дніпрі могло б не бути. Причиною через яку було ухвалено рішення про його облаштування стали зливи. Ще 50 років тому на місці, де сьогодні торгують книгами, був житловий будинок.

Журналісти dnepr.info згадали, як раніше мав вигляд Театральний бульвар, коли там ще не було ні книжкового ринку, ні фонтану, ні магазинів.

З початку заснування міста місцевість, де сьогодні знаходиться театр Шевченка та Театральний бульвар, весь час затоплювало під час опадів. Але це не завадило після закінчення Другої світової війни звести поряд із театром житловий будинок. На рідкісних фото його можна побачити – будівля стоїть майже впритул до театру.

Будинок був триповерховий, на два під’їзди. За ним стояв ще один – на два поверхи.

Влітку 1977 року на Дніпро обрушилася сильна злива, будинки в центрі виявилися частково затопленими. Після цього кілька вулиць у місті було змінено. Так, від вулиці Резничної залишився тільки будинок, а в центрі міста з’явився Театральний бульвар. Вода затопила підвал будинку, що стояв біля театру, і керівництво міста прийняло рішення знести будинок, оскільки такі рясні опади могли повторитися, підтоплювати і зруйнувати будинок, внаслідок чого могли постраждати люди. Мешканців відселили, а будівлю знесли. Також був знесений двоповерховий будинок, що знаходиться за ним, і згодом «прибраний» дитячий садок.

«Я бачила, як великою металевою кулею розбивали стіни будинку. Була дуже страшна і шкода будівля, хоч я в ній і не жила. Воно було гарним, але після повені вода виливалася з підвалу, а у квартирах мешканців з’явилася пліснява. Будинок обстежила комісія та визнала його небезпечним для життя», – згадує мешканка Дніпра Валерія Машукова.

В результаті було прокладено бульвар між вулицями Володимира Мономаха та Воскресенською. Назву бульвар отримав на честь оточуючих його концертно-театральних будівель. Люди могли прогулюватися бульваром, сидіти на лавках у тіні дерев. Коли його облаштовували, то не передбачалося, що на території йтиме жвава торгівля. Була навіть ідея продовжити бульвар до вулиці Юліуша Словацького, але вона так і залишилася на папері.

Згодом бульвар зайняли торговці книгами, ще пізніше тут з’явилися магазини.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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