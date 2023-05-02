Кому у Дніпрі точно не призначать субсидію у травні 2023 року і кому потрібно подавати заяву на її отримання

Субсидії у Дніпрі та по всій Україні призначаються двічі на рік: з жовтня по 30 квітня – на період опалювального сезону, і з травня по 30 вересня – на період неопалювального сезону. Тим, хто вже оформив собі допомогу на оплату комуналки у травні чи жовтні субсидії перераховують та перепризначують автоматично, але є низка причин, коли за продовженням допомоги потрібно звернутися до Пенсійного фонду ще раз.

Кому потрібно наново подавати декларацію

На опалювальний або не опалювальний сезон за пільгами потрібно звернути тим, у кого у будинку проживають внутрішньо переміщені особи. Якщо члени сім’ї орендують житло та оплачують там комуналку. Або якщо кількість фактично зареєстрованих осіб у домогосподарстві менше, ніж кількість прописаних. Також потрібно прийти у відділення фонду, якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У разі подання заява субсидія призначається протягом двох місяців, але пільги субсидіант отримає з початку опалювального або неопалювального сезону.

Як розраховують субсидію у 2023 році

Для розрахунку субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за останні два квартали року. Тобто, якщо звернутися за пільгами на неопалювальний сезон, то при розрахунку допомоги враховуватимуть дохід домогосподарства за III і IV квартали минулого року.

Але якщо документи подає пенсіонер, то виплата враховується за передостанній місяць перед зверненням за пільгами, тобто якщо звертатись за допомогою у травні, то враховуватиметься пенсія, отримана у березні.

Кому не призначать субсидію у 2023 році

Субсидію не призначать, якщо у претендента є борги з оплати за ЖКГ понад 680 грн або їм було зроблено купівлю дорожчу за 50 тис грн.

Як подати документи на отримання субсидії

Подати документи на отримання субсидії можна, звернувшись до відділення Пенсійного фонду України або відправивши їх туди поштою. Також можна заповнити декларацію та заяву онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Крім того, можна також подати документи через портал «Дія».

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