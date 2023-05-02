Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

У Дніпрі цвітуть сакури. Особливо багато їх у парку університету науки та технологій (колишній ДІІТ). На алеї висаджено понад 10 дерев, які так і приваблюють до себе любителів фотосесій, селфі та тих, хто просто хоче помилуватися красою квітучих дерев.

Журналісти dnepr.info побували в парку і сфотографували сакури, що розпустилися.

Знайти алею, де цвітуть дерева, дуже просто – вона знаходиться серед навчальних корпусів у містечку університету.

Алея не дуже довга – близько 50-70 метрів, але в сезон цвітіння сакур тут яблуку нема де впасти – людей дуже багато.

Вони фотографуються на тлі квіток, що розпустилися, розглядають суцвіття, роблять селфі і обговорюють красу сакур.

Сакури розквітають наприкінці квітня.

Сезон їхнього цвітіння становить близько 3 тижнів.

Багато хто прийшов сюди з дітьми, щоб сфотографувати їх у біло-рожевих «хмарах».

Інші вирішили влаштувати тематичну фотосесію.

У кожного дерева близько 3-5 людей роблять фотографії на телефон та професійні камери.

Трава біля дерев трохи витоптана, хоча ті, що прийшли помилуватися сакурами, намагаються ступати акуратно.

Квіти на деревах великі та дуже красиві.

Крізь них майже не видно неба.

Через два тижні квітки осипляться і алея перетворитися з ніжно-рожевої на яскраво-зелену, на деревах квіти зміняться листям.

Тож у всіх охочих ще є час, щоб помилуватися цвітінням сакури у Дніпрі.

Вхід до парку вільний.

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