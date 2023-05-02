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  • Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Сьогодні 14:22
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У Дніпрі цвітуть сакури. Особливо багато їх у парку університету науки та технологій (колишній ДІІТ). На алеї висаджено понад 10 дерев, які так і приваблюють до себе любителів фотосесій, селфі та тих, хто просто хоче помилуватися красою квітучих дерев.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info побували в парку і сфотографували сакури, що розпустилися.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Знайти алею, де цвітуть дерева, дуже просто – вона знаходиться серед навчальних корпусів у містечку університету.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Алея не дуже довга – близько 50-70 метрів, але в сезон цвітіння сакур тут яблуку нема де впасти – людей дуже багато.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Вони фотографуються на тлі квіток, що розпустилися, розглядають суцвіття, роблять селфі і обговорюють красу сакур.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Сакури розквітають наприкінці квітня.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Сезон їхнього цвітіння становить близько 3 тижнів.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Багато хто прийшов сюди з дітьми, щоб сфотографувати їх у біло-рожевих «хмарах».

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Інші вирішили влаштувати тематичну фотосесію.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

У кожного дерева близько 3-5 людей роблять фотографії на телефон та професійні камери.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Трава біля дерев трохи витоптана, хоча ті, що прийшли помилуватися сакурами, намагаються ступати акуратно.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Квіти на деревах великі та дуже красиві.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Крізь них майже не видно неба.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Через два тижні квітки осипляться і алея перетворитися з ніжно-рожевої на яскраво-зелену, на деревах квіти зміняться листям.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Тож у всіх охочих ще є час, щоб помилуватися цвітінням сакури у Дніпрі.

Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

Вхід до парку вільний.

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Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)Русский

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