Близько 50% споживачів Дніпропетровщини зі світлом, але будуть відключення

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, енергетики продовжують відновлювати живлення. Наразі 50% споживачів вже з електрикою, але через те, що ситуація в енергосистемі складна, людей знову чекають екстрені відключення.
У Кривому Розі та Павлограді закінчилися рятувальні роботи. На поверхню з-під землі повернули близько 3000 шахтарів, які залишилися внизу через знеструмлення.
Нагадаємо, в Дніпрі немає води, на правому березі можна її набрати в спеціальних бочках. Проте вона тільки технічна, пити чи готувати на нею їжу не рекомендується.
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