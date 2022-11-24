Близько 50% споживачів Дніпропетровщини зі світлом, але будуть відключення

Енергетики повернули світло половині споживачів на Дніпропетровщині.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, енергетики продовжують відновлювати живлення. Наразі 50% споживачів вже з електрикою, але через те, що ситуація в енергосистемі складна, людей знову чекають екстрені відключення.

У Кривому Розі та Павлограді закінчилися рятувальні роботи. На поверхню з-під землі повернули близько 3000 шахтарів, які залишилися внизу через знеструмлення.

Нагадаємо, в Дніпрі немає води, на правому березі можна її набрати в спеціальних бочках. Проте вона тільки технічна, пити чи готувати на нею їжу не рекомендується.

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