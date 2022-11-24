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  • Близько 50% споживачів Дніпропетровщини зі світлом, але будуть відключення

Близько 50% споживачів Дніпропетровщини зі світлом, але будуть відключення

Сьогодні 09:31
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Енергетики повернули світло половині споживачів на Дніпропетровщині.
Новости Днепра про Близько 50% споживачів Дніпропетровщини зі світлом, але будуть відключення

 

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, енергетики продовжують відновлювати живлення. Наразі 50% споживачів вже з електрикою, але через те, що ситуація в енергосистемі складна, людей знову чекають екстрені відключення.

У Кривому Розі та Павлограді закінчилися рятувальні роботи. На поверхню з-під землі повернули близько 3000 шахтарів, які залишилися внизу через знеструмлення.

Нагадаємо, в Дніпрі немає води, на правому березі можна її набрати в спеціальних бочках. Проте вона тільки технічна, пити чи готувати на нею їжу не рекомендується.

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Новости Днепра про Близько 50% споживачів Дніпропетровщини зі світлом, але будуть відключенняУкраїнська

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