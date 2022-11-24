Около 50% потребителей Днепропетровщины со светом, но будут отключения

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, энергетики продолжают возобновлять питание. Сейчас 50% потребителей уже с электричеством, но из-за того, что ситуация в энергосистеме сложная, людей снова ждут экстренные отключения.
В Кривом Роге и Павлограде закончились спасательные работы. На поверхность из-под земли повернули около 3000 оставшихся внизу шахтеров из-за обесточивания.
Напомним, в Днепре нет воды, на правом берегу ее можно набрать в специальных бочках. Однако она только техническая, пить или готовить на ней еду не рекомендуется.
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