Около 50% потребителей Днепропетровщины со светом, но будут отключения

Энергетики вернули свет половине потребителей на Днепропетровщине.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, энергетики продолжают возобновлять питание. Сейчас 50% потребителей уже с электричеством, но из-за того, что ситуация в энергосистеме сложная, людей снова ждут экстренные отключения.

В Кривом Роге и Павлограде закончились спасательные работы. На поверхность из-под земли повернули около 3000 оставшихся внизу шахтеров из-за обесточивания.

Напомним, в Днепре нет воды, на правом берегу ее можно набрать в специальных бочках. Однако она только техническая, пить или готовить на ней еду не рекомендуется.

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