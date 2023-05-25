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Безпілотник влучив по Марганецькій громаді: що відбулося цієї ночі

Сьогодні 09:30
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Окупанти атакували Нікопольський район дроном-камікадзе.

Новости Днепра про Безпілотник влучив по Марганецькій громаді: що відбулося цієї ночі

Окупанти атакували Марганецьку громаду дроном-камікадзе та обстріляли Нікополь, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері 24 травня армія рф запустила на Нікопольський район безпілотник, який влучив по Марганецькій громаді. Пошкоджено приватний будинок, люди, на щастя, не постраждали.

Новости Днепра про Безпілотник влучив по Марганецькій громаді: що відбулося цієї ночіУкраїнська Новости Днепра про Безпілотник влучив по Марганецькій громаді: що відбулося цієї ночіРусский

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