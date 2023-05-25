Безпілотник влучив по Марганецькій громаді: що відбулося цієї ночі

Окупанти атакували Марганецьку громаду дроном-камікадзе та обстріляли Нікополь, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ввечері 24 травня армія рф запустила на Нікопольський район безпілотник, який влучив по Марганецькій громаді. Пошкоджено приватний будинок, люди, на щастя, не постраждали.
Вже зранку 25 травня окупанти накрили вогнем Нікополь. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється, зазначає Лисак.
Читайте також:
Автор:
22 травня жінка пішла з дому та до теперішнього часу…
У Кривому Розі 61-річний чоловік за кермом "Chevrolet" наїхав на…
Росіяни зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та…
Мешканець Дніпра, щоб уникнути мобілізації, намагався втекти з України до…