У Кривому Розі чоловік наїхав на поліцейського: подробиці затримання

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Вчора, 23 травня патрульні зупинили водія “Chevrolet” за перешкоджання руху іншим транспортним засобам. Під час розмови з копами чоловік сів за кермо своєї автівки та наїхав на одного із поліцейських, намагаючись втекти. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
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