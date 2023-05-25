У Кривому Розі чоловік наїхав на поліцейського: подробиці затримання

У Кривому Розі 61-річний чоловік за кермом "Chevrolet" наїхав на поліцейського та намагався втекти.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Вчора, 23 травня патрульні зупинили водія “Chevrolet” за перешкоджання руху іншим транспортним засобам. Під час розмови з копами чоловік сів за кермо своєї автівки та наїхав на одного із поліцейських, намагаючись втекти. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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