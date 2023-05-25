Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі чоловік наїхав на поліцейського: подробиці затримання

Сьогодні 08:30
просмотров

У Кривому Розі 61-річний чоловік за кермом "Chevrolet" наїхав на поліцейського та намагався втекти.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік наїхав на поліцейського: подробиці затримання

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Вчора, 23 травня патрульні зупинили водія “Chevrolet” за перешкоджання руху іншим транспортним засобам. Під час розмови з копами чоловік сів за кермо своєї автівки та наїхав на одного із поліцейських, намагаючись втекти. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік наїхав на поліцейського: подробиці затриманняУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік наїхав на поліцейського: подробиці затриманняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Безпілотник влучив по Марганецькій громаді: що відбулося цієї ночі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Безпілотник влучив по Марганецькій громаді: що відбулося цієї ночі

    Окупанти атакували Нікопольський район дроном-камікадзе.

    Поліція Кривого Рогу розшукує зниклу безвісти 69-річну Марію Волошину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Поліція Кривого Рогу розшукує зниклу безвісти 69-річну Марію Волошину

    22 травня жінка пішла з дому та до теперішнього часу…

    30 авіаційних ударів за добу: ситуація на фронті сьогодні 25 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    30 авіаційних ударів за добу: ситуація на фронті сьогодні 25 травня

    Росіяни зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та…

    Мешканець Дніпра намагався втекти з України: нелегала затримали прикордонники
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Мешканець Дніпра намагався втекти з України: нелегала затримали прикордонники

    Мешканець Дніпра, щоб уникнути мобілізації, намагався втекти з України до…

    Наверх