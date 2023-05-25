Беспилотник попал в Марганецкую громаду: что произошло этой ночью

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Уже утром 25 мая оккупанты накрыли огнем Никополь. Информация о последствиях обстрелов уточняется, отмечает Лысак.

Вечером 24 мая армия рф запустила на Никопольский район беспилотник, который попал по Марганецкой громаде. Поврежден частный дом, люди, к счастью, не пострадали.

Оккупанты атаковали Марганецкую громаду дроном-камикадзе и обстреляли Никополь, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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