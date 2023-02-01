Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Бережіть себе: у Дніпрі за добу зафіксовано 23 нових випадки коронавірусу

Бережіть себе: у Дніпрі за добу зафіксовано 23 нових випадки коронавірусу

Сьогодні 07:15
просмотров

У Дніпрі за добу з 30 на 31 січня зафіксували 23 випадки захворювання на коронавірус.

Новости Днепра про Бережіть себе: у Дніпрі за добу зафіксовано 23 нових випадки коронавірусу

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

Медики Дніпра за добу зробили 198 щеплень від коронавірусу. Щеплення мешканці міста одержують у відповідних центрах вакцинації. За весь час пандемії коронавірусу у Дніпрі зробили 1106674 щепленнь від COVID-19.

Люди, у яких ця хвороба протікає особливо важко, отримують лікування від неї в стаціонарних умовах. Станом на 31 січня у лікарнях Дніпра із відповідним діагнозом залишається 36 осіб. Цим пацієнтам надають усю необхідну медичну допомогу.

Читайте також:

Новости Днепра про Бережіть себе: у Дніпрі за добу зафіксовано 23 нових випадки коронавірусуУкраїнська Новости Днепра про Бережіть себе: у Дніпрі за добу зафіксовано 23 нових випадки коронавірусуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Від сьогодні у комунальних автобусах Дніпра запрацює безготівкова оплата
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Від сьогодні у комунальних автобусах Дніпра запрацює безготівкова оплата

    З 1 лютого в комунальних автобусах Дніпра можна буде розрахуватися…

    Діти їздитимуть з комфортом: Дніпру з Кельна передали сучасні шкільні автобуси
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Діти їздитимуть з комфортом: Дніпру з Кельна передали сучасні шкільні автобуси

    Дніпро отримав від міста-побратима Кельна два шкільні автобуси для виїздів…

    Кілька разів ударив таксиста кийком по голові: у Кам’янському побили водія
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Кілька разів ударив таксиста кийком по голові: у Кам’янському побили водія

    Житель Кам'янського побив та пограбував таксиста, з яким посварився під…

    На вулиці Дніпра виїхала спецтехніка: яка ситуація у місті
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    На вулиці Дніпра виїхала спецтехніка: яка ситуація у місті

    У Дніпрі 31 січня пішов сніг, тому представники комунальних служб…

    Наверх