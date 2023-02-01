Бережіть себе: у Дніпрі за добу зафіксовано 23 нових випадки коронавірусу

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.
Медики Дніпра за добу зробили 198 щеплень від коронавірусу. Щеплення мешканці міста одержують у відповідних центрах вакцинації. За весь час пандемії коронавірусу у Дніпрі зробили 1106674 щепленнь від COVID-19.
Люди, у яких ця хвороба протікає особливо важко, отримують лікування від неї в стаціонарних умовах. Станом на 31 січня у лікарнях Дніпра із відповідним діагнозом залишається 36 осіб. Цим пацієнтам надають усю необхідну медичну допомогу.
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