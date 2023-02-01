Бережіть себе: у Дніпрі за добу зафіксовано 23 нових випадки коронавірусу

У Дніпрі за добу з 30 на 31 січня зафіксували 23 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

Медики Дніпра за добу зробили 198 щеплень від коронавірусу. Щеплення мешканці міста одержують у відповідних центрах вакцинації. За весь час пандемії коронавірусу у Дніпрі зробили 1106674 щепленнь від COVID-19.

Люди, у яких ця хвороба протікає особливо важко, отримують лікування від неї в стаціонарних умовах. Станом на 31 січня у лікарнях Дніпра із відповідним діагнозом залишається 36 осіб. Цим пацієнтам надають усю необхідну медичну допомогу.

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