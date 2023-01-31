Ні тепла, ні води: ситуація у Дніпрі на ввечері 31 січня

31 січня станом на 18:00 аварійна бригада водоканалу завершила роботи з усунення пошкодження водопроводу на проспекті Гагаріна, і водопостачання місцевим мешканцям відновили.

Завершені аварійні роботи на вулиці Північна, 17. Комунальники вже відновили водопостачання:

вул. Північна;

вул. Стройова;

вул. Успенських;

вул. Кар’єрна;

провулку Кар’єрний.

Завершені аварійні роботи і у провулку Червонокалиновий, 101. Подачу води в будинках вже відновлено.

Бригада проводить аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Данила Нечая, 15. Тимчасово припинено водопостачання будинків 15 і 21. Водопостачання відновлять до кінця дня.

Відновлена робота ПНС, які були знеструмлені приватними енергетичними компаніями. Відновлено водопостачання:

вул. Миколи Міхновського, 2-31;

провулок Фестивальний, 1-31;

проспект Миру, 1-95;

вул. Березинська, 22-61;

вул. Генерала Захарченко, 1-15;

провулок Вільний, 2-12;

вул. Усенко, 1-23;

вул. Донецьке шосе, 97-137;

проспект Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Через відключення електроенергії знеструмлено п’ять котелень «Жилсервісу-Дніпро» у Центральному районі. Без опалення знаходяться 210 будинків за такими адресами:

проспект Олександра Поля;

вул. Полєтаєва;

вул. Новосільна;

проспект Богдана Хмельницького;

вул. Гавриленка;

вул. Нахімова;

проспект Пилипа Орлика;

вул. Стромцова;

вул. Титова;

вул. Ушакова.

Роботу котелень відновлять після подачі на них електроенергії.

Знеструмлено ряд ТРП та будинкових котелень «Теплоенерго»:

вул. М. Грушевського, Троїцька, вул. Вознесенська, Січових Стрільців;

проспект Д. Яворницького, вул. Князя Ярослава Мудрого;

проспект І. Мазепи, вул. Івасюка, Авіаційна, В. Мерзленка, Новоорловська, Орловська, Талаліхіна, Аудиторна;

вул. Тупикова, Західна, Сумська, пр. Металургів;

проспект Сергія Нігояна, вул. Чечелівська, провулок Альпійський, Кості Гордієнка, Дунаєвського;

вул. Степана Бандери;

проспект О. Поля, пр. Лесі Українки;

вул. Громова, Філософська;

провулок Ушинського, вул. Фабра, Воскресенська;

Роботу котелень та ТРП відновлять після включення енергопостачання.

Комунальники завершили ліквідацію пориву через який була зупинка роботи котельні на вулиці Новоорловська. Вона опалює 17 будинків. Наразі подачу тепла в будинки відновлено.

Всі районні та квартальні котельні «Теплоенерго» працюють стабільно.

У Дніпрі працюють всі об’єкти теплопостачання «Коменергосервісу». Подача тепла в оселі дніпрян надходить без перебоїв.

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