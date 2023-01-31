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Ні тепла, ні води: ситуація у Дніпрі на ввечері 31 січня

Сьогодні 19:15
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31 січня станом на 18:00 аварійна бригада водоканалу завершила роботи з усунення пошкодження водопроводу на проспекті Гагаріна, і водопостачання місцевим мешканцям відновили.

Новости Днепра про Ні тепла, ні води: ситуація у Дніпрі на ввечері 31 січня

Завершені аварійні роботи на вулиці Північна, 17. Комунальники вже відновили водопостачання:

  • вул. Північна;
  • вул. Стройова;
  • вул. Успенських;
  • вул. Кар’єрна;
  • провулку Кар’єрний.

Завершені аварійні роботи і у провулку Червонокалиновий, 101. Подачу води в будинках вже відновлено.

Бригада проводить аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Данила Нечая, 15. Тимчасово припинено водопостачання будинків 15 і 21. Водопостачання відновлять до кінця дня.

Відновлена робота ПНС, які були знеструмлені приватними енергетичними компаніями. Відновлено водопостачання:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31;
  • провулок Фестивальний, 1-31;
  • проспект Миру, 1-95;
  • вул. Березинська,  22-61;
  • вул. Генерала Захарченко,  1-15;
  • провулок Вільний, 2-12;
  • вул. Усенко,  1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137;
  • проспект Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Через відключення електроенергії знеструмлено п’ять котелень «Жилсервісу-Дніпро» у Центральному районі. Без опалення знаходяться 210 будинків за такими адресами:

проспект Олександра Поля;

  • вул. Полєтаєва;
  • вул. Новосільна;
  • проспект Богдана Хмельницького;
  • вул. Гавриленка;
  • вул. Нахімова;
  • проспект Пилипа Орлика;
  • вул. Стромцова;
  • вул. Титова;
  • вул. Ушакова.

Роботу котелень відновлять після подачі на них електроенергії.

Знеструмлено ряд ТРП та будинкових котелень «Теплоенерго»:

  • вул. М. Грушевського, Троїцька, вул. Вознесенська, Січових Стрільців;
  • проспект Д. Яворницького, вул. Князя Ярослава Мудрого;
  • проспект І. Мазепи, вул. Івасюка, Авіаційна, В. Мерзленка, Новоорловська, Орловська, Талаліхіна, Аудиторна;
  • вул. Тупикова, Західна, Сумська, пр. Металургів;
  • проспект Сергія Нігояна, вул. Чечелівська, провулок Альпійський, Кості Гордієнка, Дунаєвського;
  • вул. Степана Бандери;
  • проспект О. Поля, пр. Лесі Українки;
  • вул. Громова, Філософська;
  • провулок Ушинського, вул. Фабра, Воскресенська;

Роботу котелень та ТРП відновлять після включення енергопостачання.

Комунальники завершили ліквідацію пориву через який була зупинка роботи котельні на вулиці Новоорловська. Вона опалює 17 будинків. Наразі подачу тепла в будинки відновлено.

Всі районні та квартальні котельні «Теплоенерго» працюють стабільно.

У Дніпрі працюють всі об’єкти теплопостачання «Коменергосервісу». Подача тепла в оселі дніпрян надходить без перебоїв.

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Новости Днепра про Ні тепла, ні води: ситуація у Дніпрі на ввечері 31 січняУкраїнська Новости Днепра про Ні тепла, ні води: ситуація у Дніпрі на ввечері 31 січняРусский

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