Ні тепла, ні води: ситуація у Дніпрі на ввечері 31 січня

Завершені аварійні роботи на вулиці Північна, 17. Комунальники вже відновили водопостачання:
Завершені аварійні роботи і у провулку Червонокалиновий, 101. Подачу води в будинках вже відновлено.
Бригада проводить аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Данила Нечая, 15. Тимчасово припинено водопостачання будинків 15 і 21. Водопостачання відновлять до кінця дня.
Відновлена робота ПНС, які були знеструмлені приватними енергетичними компаніями. Відновлено водопостачання:
Через відключення електроенергії знеструмлено п’ять котелень «Жилсервісу-Дніпро» у Центральному районі. Без опалення знаходяться 210 будинків за такими адресами:
проспект Олександра Поля;
Роботу котелень відновлять після подачі на них електроенергії.
Знеструмлено ряд ТРП та будинкових котелень «Теплоенерго»:
Роботу котелень та ТРП відновлять після включення енергопостачання.
Комунальники завершили ліквідацію пориву через який була зупинка роботи котельні на вулиці Новоорловська. Вона опалює 17 будинків. Наразі подачу тепла в будинки відновлено.
Всі районні та квартальні котельні «Теплоенерго» працюють стабільно.
У Дніпрі працюють всі об’єкти теплопостачання «Коменергосервісу». Подача тепла в оселі дніпрян надходить без перебоїв.
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