Берегите себя: в Днепре за сутки зафиксированы 23 новых случая коронавируса

Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения Днепровского городского совета.
За прошедшие сутки медики Днепре также сделали 198 прививок от коронавируса. Прививки жители города получают в соответствующих центрах вакцинации. За все время пандемии коронавируса в Днепре сделали 1106674 прививки от COVID-19.
Люди, у которых эта болезнь протекает особенно тяжело получают лечение от нее в стационарных условиях. По состоянию на 31 января в больницах Днепра с соответствующим диагнозом остается 36 человек. Этим пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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