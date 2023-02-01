Берегите себя: в Днепре за сутки зафиксированы 23 новых случая коронавируса

В Днепре за сутки с 30 на 31 января зафиксировали 23 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения Днепровского городского совета.

За прошедшие сутки медики Днепре также сделали 198 прививок от коронавируса. Прививки жители города получают в соответствующих центрах вакцинации. За все время пандемии коронавируса в Днепре сделали 1106674 прививки от COVID-19.

Люди, у которых эта болезнь протекает особенно тяжело получают лечение от нее в стационарных условиях. По состоянию на 31 января в больницах Днепра с соответствующим диагнозом остается 36 человек. Этим пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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