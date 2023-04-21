Шукають вже понад 10 днів: у Дніпрі зник хлопець

Поліцейські Дніпра встановлюють місце перебування 20-річного Андрія Бессонова.

Хлопець пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Станом на 21 квітня його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 180-185 см, волосся русяве, коротка стрижка, на зап’ясті має татуювання.

Був одягнутий у зелену куртку, темно сині джинси, білі кросівки «Puma».

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклого юнака, прохання повідомити до поліції за телефонами: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 або 102.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: