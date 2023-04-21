Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Шукають вже понад 10 днів: у Дніпрі зник хлопець

Сьогодні 22:00
просмотров

Поліцейські Дніпра встановлюють місце перебування 20-річного Андрія Бессонова.

Новости Днепра про Шукають вже понад 10 днів: у Дніпрі зник хлопець

Хлопець пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Станом на 21 квітня його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 180-185 см, волосся русяве, коротка стрижка, на зап’ясті має татуювання.

Був одягнутий у зелену куртку, темно сині джинси, білі кросівки «Puma».

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклого юнака, прохання повідомити до поліції за телефонами: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 або 102.

Читайте також:

Новости Днепра про Шукають вже понад 10 днів: у Дніпрі зник хлопецьУкраїнська Новости Днепра про Шукають вже понад 10 днів: у Дніпрі зник хлопецьРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпропетровській області виявили нелегалів: що вирішив суд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    У Дніпропетровській області виявили нелегалів: що вирішив суд

    У Дніпропетровській області поліцейські міграційної поліції виявили трьох нелегалів. Незаконних…

    Зачинився у будинку: на Дніпропетровщині чоловік погрожує підірвати себе гранатою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Зачинився у будинку: на Дніпропетровщині чоловік погрожує підірвати себе гранатою

    Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі в Кривому Розі.

    У Кривому Розі згорів автомобіль: фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    У Кривому Розі згорів автомобіль: фото

    Стало відомо про загорання автомобіля по вулиці Генерала Радієвського в…

    Завтра у Дніпрі не буде світла: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Завтра у Дніпрі не буде світла: адреси

    Завтра, 22 квітня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною…

    Наверх