Шукають вже понад 10 днів: у Дніпрі зник хлопець

Хлопець пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Станом на 21 квітня його місцезнаходження невідоме.
Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 180-185 см, волосся русяве, коротка стрижка, на зап’ясті має татуювання.
Був одягнутий у зелену куртку, темно сині джинси, білі кросівки «Puma».
Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклого юнака, прохання повідомити до поліції за телефонами: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 або 102.
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