Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ищут уже более 10 дней: в Днепре пропал парень

Сегодня 22:00
просмотров

Полицейские Днепра устанавливают местонахождение 20-летнего Андрея Бессонова.

Новости Днепра про Ищут уже более 10 дней: в Днепре пропал парень

Парень ушел из дома и до сих пор не вернулся. По состоянию на 21 апреля его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 180-185 см, волосы русые, короткая стрижка, на запястье имеет татуировку.

Был одет в зеленую куртку, темно синие джинсы, белые кроссовки Puma.

Если вам известна какая-либо информация о возможном месте пребывания пропавшего юноши, просьба сообщить в полицию по телефону: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 или 102.

Читайте также:

Новости Днепра про Ищут уже более 10 дней: в Днепре пропал пареньУкраїнська Новости Днепра про Ищут уже более 10 дней: в Днепре пропал пареньРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области обнаружили нелегалов: что решил суд
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    В Днепропетровской области обнаружили нелегалов: что решил суд

    У Дніпропетровській області поліцейські міграційної поліції виявили трьох нелегалів. Незаконних…

    Закрылся в доме: на Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать себя гранатой
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Закрылся в доме: на Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать себя гранатой

    Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі в Кривому Розі.

    В Кривом Роге сгорел автомобиль: фото
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    В Кривом Роге сгорел автомобиль: фото

    Стало известно о возгорании автомобиля по улице Генерала Радиевского в…

    Завтра в Днепре не будет света: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Завтра в Днепре не будет света: адреса

    Завтра, 22 квітня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною…

    Последние новости

    В Днепропетровской области обнаружили нелегалов: что решил суд
    В Днепропетровской области обнаружили нелегалов: что решил суд

    У Дніпропетровській області поліцейські міграційної поліції виявили трьох нелегалів. Незаконних мігрантів доставили до пункту тимчасового перебування іноземців у Миколаївській області.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Закрылся в доме: на Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать себя гранатой
    Закрылся в доме: на Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать себя гранатой

    Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі в Кривому Розі.

    Сегодня 20:30
    0
    просмотров
    В Кривом Роге сгорел автомобиль: фото
    В Кривом Роге сгорел автомобиль: фото

    Стало известно о возгорании автомобиля по улице Генерала Радиевского в Саксаганском районе Кривого Рога.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Завтра в Днепре не будет света: адреса
    Завтра в Днепре не будет света: адреса

    Завтра, 22 квітня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Учебные заведения, ТЦ и суды: в Днепре «заминировали» сотни зданий
    Учебные заведения, ТЦ и суды: в Днепре «заминировали» сотни зданий

    Вчера, 20 апреля, в Днепре специалисты проверяли 2 сообщения о минированиях.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепропетровской области осудили 16-летнего парня, который украл у соседа компенсацию за погибшего на войне сына
    В Днепропетровской области осудили 16-летнего парня, который украл у соседа компенсацию за погибшего на войне сына

    Всего парень украл почти 1,3 млн грн, из которых 900 тыс. потратил на ставки в азартных играх.

    Сегодня 18:22
    1
    просмотров
    В Днепре сервис проката велосипедов интересно решил проблему с буквой Z (ФОТО)
    В Днепре сервис проката велосипедов интересно решил проблему с буквой Z (ФОТО)

    Буквы Z и V стали символами российского вторжения в Украину.

    Сегодня 17:39
    1
    просмотров
    Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)
    Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)

    Собаки и коты – самые «традиционные» домашние животные. Но в Днепре в обычных квартирах также содержат маленьких поросят, ежиков и даже енотов. По стоимости эти зверьки ничем не отличаются от котов и собак, а иногда стоят гораздо дешевле породистых четвероногих…

    Сегодня 17:34
    просмотров
    В Днепре спасли военного, которому огромная опухоль в горле мешала дышать
    В Днепре спасли военного, которому огромная опухоль в горле мешала дышать

    В Днепре помогли военному, которому мешала жить большая опухоль.

    Сегодня 17:28
    просмотров
    В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробности
    В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 16:40
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх