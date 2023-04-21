Ищут уже более 10 дней: в Днепре пропал парень

Парень ушел из дома и до сих пор не вернулся. По состоянию на 21 апреля его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 180-185 см, волосы русые, короткая стрижка, на запястье имеет татуировку.
Был одет в зеленую куртку, темно синие джинсы, белые кроссовки Puma.
Если вам известна какая-либо информация о возможном месте пребывания пропавшего юноши, просьба сообщить в полицию по телефону: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 или 102.
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