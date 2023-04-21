Ищут уже более 10 дней: в Днепре пропал парень

Полицейские Днепра устанавливают местонахождение 20-летнего Андрея Бессонова.

Парень ушел из дома и до сих пор не вернулся. По состоянию на 21 апреля его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 180-185 см, волосы русые, короткая стрижка, на запястье имеет татуировку.

Был одет в зеленую куртку, темно синие джинсы, белые кроссовки Puma.

Если вам известна какая-либо информация о возможном месте пребывания пропавшего юноши, просьба сообщить в полицию по телефону: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 или 102.

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