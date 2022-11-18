Окупанти розстріляли подружню пару та двох маленьких дітей у Запорізькій області

В окупованому селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські солдати жорстоко вбили жінку, чоловіка та двох дітей.

Трагедія сталася вночі 18 листопада. Осетини та бойовики «днр» заїхали до селища та розбили базу в одному з будинків на вулиці Поштовій. У сусідньому будинку мешкала родина Дармобідових.

Попередньо, окупанти почали чіплятися до Наталі, за жінку заступився її чоловік Олександр. Пізніше російські військові розбили вікно будинку і проникли всередину, в коридорі вони застрелили главу сім’ї. Олександр помер від поранення. Наталю та двох її синів – Владислава та Кирила загарбники розстріляли у власних кімнатах.

Джерело: Украинская правда

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