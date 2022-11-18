Оккупанты расстреляли супружескую пару и двоих маленьких детей в Запорожской области

В окупованому селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські солдати жорстоко вбили жінку, чоловіка та двох дітей.

Трагедия произошла в ночь на 18 ноября. Осетины и боевики «ДНР» въехали в село и создали базу в одном из домов на улице Почтовой. Семья Дармобидовых жила в соседнем доме.

Предварительно, оккупанты стали цепляться к Наталье, за женщину вступился ее муж Александр. Позже российские военные разбили окно дома и проникли внутрь, в коридоре расстреляли главу семьи. Александр скончался от ран. Наталья и двое ее сыновей, Владислав и Кирилл, были расстреляны захватчиками в комнатах.

Источник: Украинская правда

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