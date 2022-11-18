У Білгороді працівників заводів активно вербують до ПВК “Вагнера”, – Генштаб

У Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств у "ЧВК Вагнера".

Так, за домовленістю з керівництвом Оскільського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку залучатимуть до військових зборів на базі “Вагнера” строком на 30 днів зі збереженням заробітної плати.

Збори планують проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії комбінату. По завершенню – учасникам буде запропоновано підписати контракт з “ПВК”.

У зв’язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю персоналу в підрозділах окупантів на тимчасово окупованих територіях Луганської області наказом так званого міністерства охорони здоров’я працівників медичних установ регіону зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад.

Минулої доби Збройні сили відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське та Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Першотравневе, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населених пунктів, недалеко від лінії зіткнення. Минулої доби російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області; Вільнянськ Запорізької області; Дніпро та Нікополь Дніпропетровської області; Очаків Миколаївської області та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріл: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Грем’яч та Сеньківка Чернігівської області та Гірки, Середина-Буда, Українське та Фотовиж. на Слобожанському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця та Хатніше Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Крохмальне, Піщане та Табаївка на Харківщині; Греківка, Макіївка, Невське та Стельмахівка Луганської області та Колодязі у Донецькій області; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дослідне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар, Спор; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Времівка та Вугледар Донецької області; на Запорізькому напрямку – з мінометів, по районах Залізничного, Малих Щербаків та Щербаків Запорізької області; на Херсонському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Антонівка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка.

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