В Белгороде работников заводов активно вербуют в ЧВК «Вагнера», — Генштаб

В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "ЧВК Вагнера".

Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе «Вагнера» сроком 30 дней с сохранением заработной платы.

Собрание планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината. По завершению — участникам будет предложено подписать контракт с «ЧВК».

В связи со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством персонала в подразделениях оккупантов на временно оккупированных территориях Луганской области приказом так называемого министерства здравоохранения работников медицинских учреждений региона обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектование вакантных должностей.

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии соприкосновения. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь. На других направлениях враг осуществлял обстрелы: на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Горки, Середина-Буда, Украинское и Фотовиж. на Слобожанском направлении — из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Глубокое, Огирцево, Осиновое, Старица и Хатнее Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка на Харьковщине; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодязи в Донецкой области; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении — из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области; на Новопавловском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Времовка и Угледар Донецкой области; на Запорожском направлении — из минометов, по районам Железнодорожного, Малых Щербаков и Щербаков Запорожской области; на Херсонском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Антоновка, Одрадокаменка и Чернобаевка.

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