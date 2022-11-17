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  • Возвеличували збройні сили росії: у Павлограді затримали двох колаборантів

Возвеличували збройні сили росії: у Павлограді затримали двох колаборантів

Сьогодні 17:34
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У Павлограді правоохоронці затримали двох чоловіків, причетних до колабораційної діяльності.

Новости Днепра про Возвеличували збройні сили росії: у Павлограді затримали двох колаборантів

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними поліції, чоловіки публікували дописи на підтримку дій російської влади та возвеличували збройні сили країни-агресора. Інформацію вони поширювали на особистих сторінках у заборонених в Україні соціальних мережах.

16 та 17 листопада правоохоронці провели за місцем мешкання фігурантів санкціоновані судом обшуки та вилучили комп’ютерну техніку. Чоловіків затримали для встановлення всіх обставин злочину.

Найближчим часом фігурантам повідомлять про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Новости Днепра про Возвеличували збройні сили росії: у Павлограді затримали двох колаборантів

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Новости Днепра про Возвеличували збройні сили росії: у Павлограді затримали двох колаборантівУкраїнська

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