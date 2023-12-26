18-річний винахідник з Дніпра став лауреатом премії від Кабміну

У Дніпрі молодий винахідник отримав премію від Кабміну.

18-річний Ілія Рябко, який змалечку захоплюється радіоелектронікою, отримав премію від Кабміну. Наразі хлопець навчається в Дніпровській політехніці, а решту часу бере участь у міжнародних конкурсах. Саме після численних перемог на науко-технічних змаганнях та виставках, юний винахідник отримав винагороду від Кабінету міністрів. Про це йдеться на сайті міської ради.

Хлопець отримав золоту медаль на Європейській виставці креативності та інновацій EUROINVENT 2023. Також він здобув спеціальну винагороду Міжнародного салону винахідників CROATIA INOVA International Invention Show в Хорватії та золоту медаль Міжнародної виставки інновацій та винаходів E-NNOVATE 2023 EDITION: International Innovation & Invention Show, що проходили в Польщі.

Знання з радіотехніки Ілія отримав, коли навчався у гуртку Міської станції юних техніків Дніпра. Туди хлопець подався після того, як самотужки намагався зібрати електронні плати.

Усе почалося із шаленого інтересу до технологій. В якийсь момент мені стало цікаво створювати плати від самого початку – не використовуючи готових рішень. У цьому мені допомогла Міська станція юних техніків Дніпра. Нині я студент “Дніпровської політехніки”. Вивчаю інформаційні системи і технології, – розповів Ілія Рябко.

Наукова керівниця Ілії Ольга Шибка каже, що пишається хлопцем, позаяк він довго до цього йшов.

Щодо премії від Кабміну, це досягнення, до якого Ілія йшов не один рік і не один проєкт. Це спільний результат самого Ілії, його наукових керівників, батьків. Нагорода такого рівня для позашкілля є винятковою. Інших позашкільних закладів у Дніпрі, у яких є лауреати премії Кабміну, немає. А в нас це вже другий такий вихованець, – зазначила вона

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