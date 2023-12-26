18-летний изобретатель из Днепра стал лауреатом премии от Кабмина

В Днепре молодой изобретатель получил премию Кабмина.

18-летний Илия Рябко, с детства увлекающийся радиоэлектроникой, получил премию от Кабмина. Сейчас молодой человек учится в Днепровской политехнике, а остальное время принимает участие в международных конкурсах. Именно после многочисленных побед на науко-технических соревнованиях и выставках юный изобретатель получил вознаграждение от Кабинета министров. Об этом идет речь на сайте городского совета.

Парень получил золотую медаль на Европейской выставке креативности и инноваций EUROINVENT 2023. Также он получил специальное вознаграждение Международного салона изобретателей CROATIA INOVA International Invention Show в Хорватии и золотую медаль Международной выставки инноваций и изобретений E-NNOVATE 202 в Польше.

Знания по радиотехнике Илия получил, когда учился в кружке Городской станции юных техников Днепра. Туда парень отправился после того, как самостоятельно пытался собрать электронные платы.

Все началось с бешеного интереса к технологиям. В какой-то момент мне стало интересно создавать платы с самого начала – не используя готовые решения. В этом мне помогла городская станция юных техников Днепра. Теперь я студент «Днепровской политехники». Изучаю информационные системы и технологии, – рассказал Илия Рябко.

Научная руководительница Илии Ольга Шибка говорит, что гордится парнем, поскольку он долго до этого шел.

Относительно премии от Кабмина это достижение, к которому Илия шел не один год и не один проект. Это общий результат самого Илии, его научных руководителей, родителей. Награда такого уровня для внешколы исключительна. Других внешкольных заведений в Днепре, у которых есть лауреаты премии Кабмина, нет. А у нас это уже второй такой питомец, – отметила она

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