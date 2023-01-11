11 юних науковців Дніпропетровщини стали президентськими стипендіатами

Кращим юним науковцям країни призначили президентську стипендію. Серед них – 11 вихованців Дніпропетровського відділення Малої Академії Наук України.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Стипендіатів визначили серед переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

«2022-й видався буремним роком, бо прийшла велика війна. Втім учнівська молодь продовжувала займатися наукою. І найкращі заслужили заохочення. Стипендія Президента – найвища відзнака для школярів в Україні. Пишаємося нашими розумниками та розумницями», – розповіла директорка Дніпропетровського відділення МАН України Наталя Тягло.

Відзначили старшокласників та випускників шкіл з Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського.

Вони – юні автори досліджень з історії, філософії, метеорології, математики, фізики, астрономії, астрофізики, літератури, біології, англійської та французької мов.

Стипендію призначили Катерині Гринчак, Анастасії Білик, Катерині Черкашіній, Діані Шишковій, Захару Писаревському, Артему Шеламанову, Нікіті Окользіну, Олександру Гуньку, Владлену Зайцеву, Сергію Коломійчуку, Давиду Степаненку.

Президентська стипендія щороку призначається переможцям Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Кошти виплачуються щомісяця протягом року.

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