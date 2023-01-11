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11 юных ученых Днепропетровщины стали президентскими стипендиатами

Сегодня 22:00
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Лучшим юным ученым страны была назначена президентская стипендия. Среди них – 11 воспитанников Днепропетровского отделения Малой Академии Наук Украины.

Новости Днепра про 11 юных ученых Днепропетровщины стали президентскими стипендиатами

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Стипендиатов определили среди победителей ІІІ этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН.

«2022-й выдался бурным годом, потому что пришла большая война. Впрочем, учащаяся молодежь продолжала заниматься наукой. И лучшие заслужили поощрение. Стипендия Президента – высшее отличие для школьников в Украине. Гордимся нашими умниками и умницами», – рассказала директор Днепропетровского отделения МАН Украины Наталья Тягло.

Отметили старшеклассников и выпускников школ из Днепра, Кривого Рога, Каменского.

Они – юные авторы исследований по истории, философии, метеорологии, математике, физике, астрономии, астрофизике, литературе, биологии, английскому и французскому языках.

Стипендию назначили Екатерине Гринчак, Анастасии Билык, Екатерине Черкашиной, Диане Шишковой, Захару Писаревскому, Артему Шеламанову, Никите Окользину, Александру Гунько, Владлену Зайцеву, Сергею Коломийчуку, Давиду Степаненко.

Президентская стипендия каждый год назначается победителям Всеукраинских олимпиад и конкурсов. Средства выплачиваются ежемесячно в течение года.

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