Зима нагадує про себе: сьогодні у Дніпрі очікується сніг

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Невеликий сніг йтиме весь час. Вдень він посилиться, а надвечір ослабне. Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 15 лютого:
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