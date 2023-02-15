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Зима нагадує про себе: сьогодні у Дніпрі очікується сніг

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Зима нагадує про себе: сьогодні у Дніпрі очікується сніг

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Невеликий сніг йтиме весь час. Вдень він посилиться, а надвечір ослабне. Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 15 лютого:

  • Якщо у цей день взагалі не видно сонця, чекай на морози 24 лютого.
  • На Стрітення капає вода з даху – зима ще довго протримається.
  • На Стрітення горобець із калюжі напився – весна вже близько.

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Новости Днепра про Зима нагадує про себе: сьогодні у Дніпрі очікується снігУкраїнська Новости Днепра про Зима нагадує про себе: сьогодні у Дніпрі очікується снігРусский

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