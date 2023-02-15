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Погода в Днепре в среду, 15 февраля: ожидается мелкий снег

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 15 февраля: ожидается мелкий снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Небольшой снег будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 15 февраля:

  • Снег дороги заметает – весна будет поздней и холодной.
  • Если в этот день вообще не видно солнца, жди морозов 24 февраля.
  • Метель и вьюга в этот день – хорошего урожая не будет.
  • На Сретение капает вода с крыши – зима еще долго продержится.
  • На Сретение воробей из лужи напился – весна уже близко.
  • Если день холоднее предыдущих, то весна будет холодной.
  • Солнечная безветренная погода – к хорошему урожаю пшеницы.

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