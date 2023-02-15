Погода в Днепре в среду, 15 февраля: ожидается мелкий снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Небольшой снег будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

В Днепре и области в ближайшие дни сильно испортится погода.

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