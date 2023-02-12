В Україні теж можуть статися потужні землетруси, – сейсмолог НАН

В Україні можливі землетруси, адже вона знаходиться у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина.

Потужні землетруси можуть статися і на території України. Найактивніші поштовхи з інтенсивністю 8 балів можливі на південному заході Одеської області.

Про це повідомив сейсмолог НАН Олександр Кендзера в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що в Україні можливі землетруси, адже вона знаходиться у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи. Сейсмолог додав, що землетруси залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити, що призводить до накопичення енергії.

Цей пояс утворився через те, що Євроазіатська плита тисне на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тому рано чи пізно там будуть землетруси, – сказав він.

Також Олександр Кендзера нагадав про зону Вранча, яка розташована в Румунії та яка чіпляє частину території України. Якщо на цій сейсмоактивній плиті розпочнуться поштовхи, то у багатьох областях України їх відчують.

Крім того, в Україні є свої сейсмоактивні зони – вони розташовані біля Криму та на Закарпатті.

Зазначимо: за словами сейсмолога НАН, рухи тектонічних плит не можуть бути пов’язані з ракетними ударами по Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осіб.

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