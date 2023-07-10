ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 440 російських окупантів, таким чином з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 234480 (+440) осіб ліквідовано;

танків – 4085 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 7966 (+2) од.;

артилерійських систем – 4371 (+5) од.;

РСЗВ – 668 од.;

засоби ППО – 414 (+1) од.;

літаків – 315 од.;

вертольотів – 309 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1) од.;

крилаті ракети – 1271 од.;

кораблі/катери – 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од.;

спеціальна техніка – 632 (+4) од.;

Читайте також:

Українська Русский

Автор: