Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Сьогодні 10:00
просмотров

Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 440 російських окупантів, таким чином з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили.

Новости Днепра про ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 234480 (+440) осіб ліквідовано;
  • танків – 4085 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 7966 (+2) од.;
  • артилерійських систем – 4371 (+5) од.;
  • РСЗВ – 668 од.;
  • засоби ППО – 414 (+1) од.;
  • літаків – 315 од.;
  • вертольотів – 309 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1) од.;
  • крилаті ракети – 1271 од.;
  • кораблі/катери – 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од.;
  • спеціальна техніка – 632 (+4) од.;

Читайте також:

Новости Днепра про ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У передмісті Дніпра масово гинуть бджоли: чому
Новини Дніпра
Сьогодні 13:06
У передмісті Дніпра масово гинуть бджоли: чому

У Підгородному, що поблизу Дніпра, зафіксували масовий мор бджіл.

У Дніпрі в Тунельній балці тече “нафтовий” струмок (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:54
У Дніпрі в Тунельній балці тече “нафтовий” струмок (ФОТО)

Тунельна балка – одне із популярних місць для прогулянок дніпрян,…

Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 12:51
Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

Літній час для школярів та студентів у Дніпрі – це…

У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життів
Новини Дніпра
Сьогодні 11:51
У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життів

На 74-році життя помер відомий дніпровський хірург Валентин Гетман.

Наверх