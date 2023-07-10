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Новини ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ
Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 440 російських окупантів, таким чином з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 234480 (+440) осіб ліквідовано;
танків – 4085 (+7) од.;
бойових броньованих машин – 7966 (+2) од.;
артилерійських систем – 4371 (+5) од.;
РСЗВ – 668 од.;
засоби ППО – 414 (+1) од.;
літаків – 315 од.;
вертольотів – 309 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1) од.;
крилаті ракети – 1271 од.;
кораблі/катери – 18 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од.;
спеціальна техніка – 632 (+4) од.;
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