Жителька Дніпропетровщини підробляла у російського воєнкора

Жителька Дніпропетровщини підпрацьовувала на російських пропагандистів.

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровщини.

Як повідомили у прокуратурі, мешканка Кривого Рогу налагодила контакт зі співробітником ФСБ. З куратором жінка переписувалася в таємних чатах телеграму, які потім видаляла.

Інформаторка мала їздити вулицями Кривого Рогу та знімати на камеру розташування підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, а також фіксували результати прильотів.

Після цього жінка надсилала фото та скріншоти з геолокацією своєму куратору. Ці дані потім використовували при плануванні атак. Також вона детально описувала логістичні маршрути переміщення військової техніки, позначивши лініями напрямки руху.

Окрім цього, жінка підпрацьовувала на адміністратора проросійського телеграм-каналу, зливаючи дані про розташування і чисельність українських військових в місті та передислокацію колон техніки. За це вона отримувала по 100 доларів на картку.

Обвинувачену викрито у травні 2023 року. Наразі вона перебуває під вартою. Їй інкримінують державну зраду.

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