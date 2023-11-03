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Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: 16-річний хлопець задушив та зґвалтував 64-річну жінку

Сьогодні 14:59
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Зловмисник ще й пограбував пенсіонерку.

Новости Днепра про Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: 16-річний хлопець задушив та зґвалтував 64-річну жінку

Учора, 2 листопада, у Чаплиному Синельниківського району знайшли тіло 64-річної жінки без одягу. Її обличчя було побите.

Як з’ясувалося, її вбив 16-річний хлопець. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За словами затриманого, жінка постійно його сварила, і це його дуже сильно ображало. 31 жовтня підліток зустрів її та вирішив помститися. Хлопець побив потерпілу, а потім перетягнув на пустир, де задушив та зґвалтував. Після цього зловмисник зняв з неї золоту сережку та забрав її мобільний телефон. Також він прийшов до неї додому та вкрав золотий ланцюжок.

У поліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському сварка між чоловіками закінчилася смертю. 

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Новости Днепра про Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: 16-річний хлопець задушив та зґвалтував 64-річну жінкуУкраїнська Новости Днепра про Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: 16-річний хлопець задушив та зґвалтував 64-річну жінкуРусский

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