Зґвалтування школярки на Закарпатті: все що відомо про резонансну справу та що буде далі

На Закарпатті розгорівся скандал навколо зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

Минулого тижня в Україні розгорнувся скандал навколо справи про групове зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті в селі Верхні Ворота. Ще в 2021 році троє неповнолітніх хлопців покликали свою подругу до підвалу, а потім ударили її та почали знущатися. Вони по черзі ґвалтували її, і знімали це все на відео, фрагменти якого потім викликали до інтернету.

Через декілька тижнів до поліції звернулася бабуся потерпілої. Дівчинка підтвердила правоохоронцям факт зґвалтування, після чого трьох причетних до злочину хлопців затримали.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд визнав підлітків винними, їм призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Суд виніс вирок по ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152й статті (зґвалтування).

Що відомо про злочин та чому виник такий резонанс?

Розголос виник тільки зараз, коли Воловецький районний суд виніс вирок ґвалтівникам – 5 років ув’язнення з випробувальним терміном 2 роки. Хоча спочатку вони мали отримати суворіше покарання.

Ба більше, суд зменшив розмір компенсації на якій наполягала постраждала. Замість 450 тисяч гривень, суд спершу стягнув з винуватців по 20 тисяч, а потім призначив ще 60 тисяч. Сумарно це 240 тисяч.

Цей вирок обурив громадськість, яка наполягає на суворішому покаранні, адже групове зґвалтування і поширення кадрів цього в мережі, це серйозний злочин. Посприяв цьому розголос в мережі, коли відомі журналісти та правозахисники почали поширювати інформацію про справу.

Викликає питання і сам судовий процес, адже спочатку справу кваліфікували як зґвалтування, а вирок винесли за статтею про сексуальне насильство, що пом’якшує покарання.

Тим паче постраждала на суді не мала адвоката, а її інтереси представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де мати одного з ґвалтівників працює секретарем. Такому рішенню посприяли і вчителі, які дали гарні характеристики винуватцям.

Наразі у прокуратурі вивчають можливість оскарження вироку, на це є 30 днів з дня рішення суду.

Яка реакція місцевої влади та омбудсмена?

На резонансну справу про зґвалтування на Закарпатті відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Правозахисник зазначив, що поспілкувався з рідними дівчинки, які погодилися дати справі розголос та готові боротися за оскарження вироку суду.

Лубінець запевнив, що справа перебуває на його контролі та пообіцяв, що проаналізує дії судді, прокуратури та діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже є питання щодо професійності та неупередженості чиновників.

В Закарпатській ОВА пообіцяли перевірити педагогів, які дали ґвалтівникам позитивні характеристики.

Водночас за моїм дорученням з минулої п’ятниці у Воловецькій громаді працюють соцслужби, відповідні департаменти ОВА й Мукачівської РВА. Вивчаються усі обставини, дії або можлива бездіяльність відповідальних посадових осіб ТГ, навчального закладу та інших, – повідомив голова ОВА. Що буде далі? Наразі постраждала нарешті отримує необхідну психологічну допомогу, а за справу взявся відомий адвокат Масі Наєм, який зараз збирає групу юристів, які захищатимуть інтереси постраждалої в суді. Батько та бабуся готові боротися в суді, а за розвитком цієї справи пообіцяли слідкувати правозахисники та місцева влада. Сподіваємося, що винуватці отримають заслужене покарання.

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