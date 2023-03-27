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Изнасилование школьницы в Закарпатье: все что известно о резонансном деле и что будет дальше

Сегодня 10:21
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В Закарпатье разгорелся скандал вокруг изнасилования несовершеннолетней девочки.

Новости Днепра про Изнасилование школьницы в Закарпатье: все что известно о резонансном деле и что будет дальше

На прошлой неделе в Украине разразился скандал вокруг дела о групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки в Закарпатье в селе Верхние Ворота. Еще в 2021 году трое несовершеннолетних ребят позвали свою подругу в подвал, а затем ударили ее и начали издеваться. Они по очереди насиловали ее и снимали это все на видео, фрагменты которого потом выложили в интернет.

Через несколько недель в полицию обратилась бабушка потерпевшей. Девочка подтвердила правоохранителям факт изнасилования, после чего троих причастных к преступлению парней задержали.

16 марта 2023 Воловецкий районный суд признал подростков виновными, им назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статьи (изнасилование).

Что известно о преступлении и почему возник такой резонанс?

Огласка возникла только сейчас, когда Воловецкий районный суд вынес приговор насильникам – 5 лет заключения с испытательным сроком 2 года. Хотя сначала они должны были получить более суровое наказание.

Более того, суд уменьшил размер компенсации, на которой настаивала пострадавшая. Вместо 450 тысяч гривен, суд сначала взыскал с виновников по 20 тысяч, а затем назначил еще 60 тысяч. Суммарно это 240 тысяч.

Этот приговор возмутил общественность, которая настаивает на более суровом наказании, ведь групповое изнасилование и распространение кадров этого в сети это серьезное преступление. Поспособствовала этому огласка в сети, когда известные журналисты и правозащитники начали распространять информацию о деле.

Вызывает вопрос и сам судебный процесс, ведь сначала дело квалифицировали как изнасилование, а приговор вынесли по статье о сексуальном насилии, что смягчает наказание.

Тем более, пострадавшая на суде не имела адвоката, а ее интересы представляла служба защиты детей местного сельсовета, где мать одного из насильников работает секретарем. Такому решению помогли и учителя, давшие хорошие характеристики виновникам.

В прокуратуре изучают возможность обжалования приговора, на это есть 30 дней со дня решения суда.

Какова реакция местных властей и омбудсмена?

На резонансное дело об изнасиловании в Закарпатье отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. Правозащитник отметил, что пообщался с родными девочки, которые согласились дать делу огласку и готовы бороться за обжалование приговора суда.

Лубинец заверил, что дело находится на его контроле и пообещал, что проанализирует действия судьи, прокуратуры и деятельность местной службы по защите детей, работник которой представлял интересы девочки в суде. Ведь есть вопросы профессиональности и беспристрастности чиновников.

В Закарпатской ОВА пообещали проверить педагогов, которые дали насильникам положительные характеристики.

В то же время, по моему поручению с прошлой пятницы в Воловецкой общине работают соцслужбы, соответствующие департаменты ОВА и Мукачевской РВА. Изучаются все обстоятельства, действия или возможно бездействие ответственных должностных лиц ТГ, учебного заведения и других, — сообщил председатель ОВА.

Что будет дальше?

Пострадавшая наконец получает необходимую психологическую помощь, а за дело взялся известный адвокат Маси Наем, который сейчас собирает группу юристов, которые будут защищать интересы пострадавшей в суде.

Отец и бабушка готовы бороться в суде, а за развитием этого дела пообещали следить правозащитники и местные власти. Надеемся, что виновники получат заслуженное наказание.

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Новости Днепра про Изнасилование школьницы в Закарпатье: все что известно о резонансном деле и что будет дальшеУкраїнська Новости Днепра про Изнасилование школьницы в Закарпатье: все что известно о резонансном деле и что будет дальшеРусский

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