Заступницю мера Дніпра підозрюють у розтраті 1 млн грн на ремонті школи

Заступниці мера Дніпра оголосили про підозру у розтраті на ремонті школи, також підозру отримав підрядник.

Про це повідомляє офіційний портал Нацполіції.

За даними слідства один з департаментів міської ради уклав договір із підприємством на ремонт даху однієї зі шкіл міста.

Підрядник підозрюється у внесенні недостовірних відомостей, щодо вартості будівельних матеріалів. Заступниця мера у підписі відповідних документів.

Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які вдвічі перевищують ринкові. Попри це заступниця мера підписала вказані акти та скріпила печаткою, — говориться у повідомленні Нацполіції.

Фігуранти справи отримали підозри у скоєнні правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (розтрата, привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення) ККУ.

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