Заступницю мера Дніпра підозрюють у розтраті 1 млн грн на ремонті школи

Про це повідомляє офіційний портал Нацполіції.
За даними слідства один з департаментів міської ради уклав договір із підприємством на ремонт даху однієї зі шкіл міста.
Підрядник підозрюється у внесенні недостовірних відомостей, щодо вартості будівельних матеріалів. Заступниця мера у підписі відповідних документів.
Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які вдвічі перевищують ринкові. Попри це заступниця мера підписала вказані акти та скріпила печаткою, — говориться у повідомленні Нацполіції.
Фігуранти справи отримали підозри у скоєнні правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (розтрата, привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення) ККУ.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні рано вранці на проспекті Героїв Соборного району сталася пожежа.
Російські війська знову обстрілюють мирні громади Нікопольщини.
У мережі з'явилися орієнтовні графіки відключень.
Небезпечну фіолетову бджолу помітили у Дніпрі.