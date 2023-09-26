Заповідник поблизу Дніпра заполонили шкідники, які нищать рослини

Що цікаво, ці шкідники це невід'ємна частина заповідника.

Як повідомила представниця заповідника Катерина Колеснікова, науковці нещодавно дослідили наземних молюсків, що водилися в частині лісу, яка потерпала від шкідників. З’ясувалося, що на рослини нападають слимаки.

Під час проведення малакологічних досліджень молюсків, які водяться на ділянці гаю з білими тополями, зареєстровано напад численних гастропод роду Cepaea на кущі бузини, жовтеру та на листя груші. Рослини отримали значні пошкодження.

Також проведено геоморфологічні, малакологічні і тафономічні дослідження тимчасового водотоку старичної мережі Протовчі. Досліджено структуру і склад лімничних покладів, складено польову документацію (профілі, плани, опис), – йдеться у повідомленні.

Тож як виявилося, рослини нищать самі ж мешканці заповідника.

Нагадаємо, раніше водойми заповідника поблизу Дніпра заполонила агресивна рослина-загарбниця.

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