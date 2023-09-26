Заповідник поблизу Дніпра заполонили шкідники, які нищать рослини

Як повідомила представниця заповідника Катерина Колеснікова, науковці нещодавно дослідили наземних молюсків, що водилися в частині лісу, яка потерпала від шкідників. З’ясувалося, що на рослини нападають слимаки.
Під час проведення малакологічних досліджень молюсків, які водяться на ділянці гаю з білими тополями, зареєстровано напад численних гастропод роду Cepaea на кущі бузини, жовтеру та на листя груші. Рослини отримали значні пошкодження.
Також проведено геоморфологічні, малакологічні і тафономічні дослідження тимчасового водотоку старичної мережі Протовчі. Досліджено структуру і склад лімничних покладів, складено польову документацію (профілі, плани, опис), – йдеться у повідомленні.
Тож як виявилося, рослини нищать самі ж мешканці заповідника.
Нагадаємо, раніше водойми заповідника поблизу Дніпра заполонила агресивна рослина-загарбниця.
Читайте також:
Автор:
Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент у супермаркеті Varus.
Над Дніпром помітили зграю бакланів.
Рідні військових із Дніпра, які безвісти зникли на фронті, можуть…
Треба допомога.