Залишилися дружина, двоє синів та мати: при звільненні міста Бахмут загинув герой з Дніпропетровщини

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області попрощалися із героєм Костянтином Фадєєвим. Старший сержант, головний сержант механізованого підрозділу загинув в бою з окупантами 8 серпня при звільненні міста Бахмут.

44-річний захисник воював в АТО з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення, 25 лютого, знову вирушив фронт.

Трагічну звістку повідомив політик Ігор Гуртовий на своїй сторінці у Facebook.

“До останнього подиху був вірним присязі та українському народу. Костянтин Фадєєв був справжнім патріотом України, мужнім воїном і вірним побратимом, а ще – гарним сином, люблячим чоловіком, турботливим батьком, хорошим і вірним другом, порядною людиною, здатною завжди прийти на допомогу”, – висловився про загиблого бійця Гуртовий.

У героя залишилися дружина, двоє синів та мати.

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