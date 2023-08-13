Залишилися дружина, двоє синів та мати: при звільненні міста Бахмут загинув герой з Дніпропетровщини

44-річний захисник воював в АТО з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення, 25 лютого, знову вирушив фронт.
Трагічну звістку повідомив політик Ігор Гуртовий на своїй сторінці у Facebook.
“До останнього подиху був вірним присязі та українському народу. Костянтин Фадєєв був справжнім патріотом України, мужнім воїном і вірним побратимом, а ще – гарним сином, люблячим чоловіком, турботливим батьком, хорошим і вірним другом, порядною людиною, здатною завжди прийти на допомогу”, – висловився про загиблого бійця Гуртовий.
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