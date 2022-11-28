Які трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути 28 листопада та як вони працюватимуть

У Дніпрі 28 листопада через знеструмлення трамваї та тролейбуси курсуть по-іншому.

У Дніпрі 28 листопада зменшать кількість електротранспорту. Таким чином, на міські маршрути випустять 12 трамваїв та 40 тролейбусів. Про це йдеться у телеграм-каналі департаменту транспорту Дніпровської міськради.

Трамваї їздитимуть до 21:00, а тролейбуси до 20:00. Увесь транспорт працює згідно до оперативного розкладу, тобто без графіків. Ситуація може змінюватися, якщо якась підстанція запрацює чи навпаки перестане працювати.

28 листопада курсуватимуть:

трамвайний маршрут № 1 вул. Центральна – УДУНТ – 6 од. (інтервал руху в годину пік — 8 хв.);

трамвайний маршрут № 17 вул. Руденка – УДУНТ – 6 од. (інтервал руху в годину пік —10 хв.);

тролейбусний маршрут № 5 вул. Титова – просп. Лесі Українки – 3 од. (на автономному ході, інтервал руху в годину пік – 12 хв.);

тролейбусний маршрут № 6 пл.Соборна – ж/м Придніпровський – 4 од. (на автономному ході, інтервал руху в годину пік — 30 хв.);

тролейбусний маршрут № 7 вул. Холодильна – вул. Європейська – 4 од. (на автономному ході, інтервал руху в годину пік – 15 хв.);

тролейбусний маршрут № 10 ж/м Перемога-5 – пл. Соборна – 4 од. (інтервал руху в годину пік — 16 хв.);

тролейбусний маршрут № 12 ж/м Перемога-6 – вул. Королеви Єлизавети ІІ – 8 од. (інтервал руху в годину пік — 10 хв.);

тролейбусний маршрут № 14 ж/м Сонячний – вул. Королеви Єлизавети ІІ – 1 од. (на автономному ході, інтервал руху в годину пік — 36 хв.);

тролейбусний маршрут № 16 ж/м Тополя – пл. Соборна – 6 од. (інтервал руху в годину пік — 15 хв.);

тролейбусний маршрут № 19 ж/м Тополя – просп. Поля – 4 од. (інтервал руху в годину пік — 16 хв.);

тролейбусний маршрут № 21 пл. Соборна – ж/м Сокіл – 6 од. (інтервал руху в годину пік — 15 хв.).

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