Як уникнути отруєння чадним газом: правила від МОЗ

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Для того щоб уникнути отруєння чадним газом, який є безперечним мінусом у використанні різних приладів, у МОЗ України надали рекомендації, як поводитися у різних ситуаціях.
Детальніше дивіться на ілюстраціях.
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У МОЗ надали важливі та актуальні рекомендації.
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