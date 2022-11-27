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Як уникнути отруєння чадним газом: правила від МОЗ

Сьогодні 18:40
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Наразі в Україні спостерігаються проблеми з опаленням. світлом і водопостачанням. Через це люди почали використовувати допоміжні прилади для опалення та готування їжі.

Для того щоб уникнути  отруєння чадним газом, який є безперечним мінусом у використанні різних приладів, у МОЗ України надали рекомендації, як поводитися у різних ситуаціях.

Детальніше дивіться на ілюстраціях.

Новости Днепра про Як уникнути отруєння чадним газом: правила від МОЗ

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Новости Днепра про Як уникнути отруєння чадним газом: правила від МОЗ

#image_title

Новости Днепра про Як уникнути отруєння чадним газом: правила від МОЗ

#image_title

Новости Днепра про Як уникнути отруєння чадним газом: правила від МОЗ

#image_title

Новости Днепра про Як уникнути отруєння чадним газом: правила від МОЗ

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Новости Днепра про Як уникнути отруєння чадним газом: правила від МОЗУкраїнська Новости Днепра про Як уникнути отруєння чадним газом: правила від МОЗРусский

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