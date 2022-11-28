Какие трамваи и троллейбусы вышли на маршруты 28 ноября и как они будут работать

В Днепре 28 ноября уменьшат количество электротранспорта. Таким образом, на городские маршруты будет выпущено 12 трамваев и 40 троллейбусов. Об этом говорится в телеграмм-канале департамента транспорта Днепровского горсовета.
Трамваи будут ездить до 21:00, а троллейбусы до 20:00. Весь транспорт работает согласно оперативному расписанию, то есть без графиков. Ситуация может изменяться, если какая-нибудь подстанция заработает или наоборот перестанет работать.
28 ноября будут курсировать:
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