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  • Какие трамваи и троллейбусы вышли на маршруты 28 ноября и как они будут работать

Какие трамваи и троллейбусы вышли на маршруты 28 ноября и как они будут работать

Сегодня 10:22
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В Днепре 28 ноября из-за обесточивания трамваи и троллейбусы курсируют по-другому.

Новости Днепра про Какие трамваи и троллейбусы вышли на маршруты 28 ноября и как они будут работать

В Днепре 28 ноября уменьшат количество электротранспорта. Таким образом, на городские маршруты будет выпущено 12 трамваев и 40 троллейбусов. Об этом говорится в телеграмм-канале департамента транспорта Днепровского горсовета.

Трамваи будут ездить до 21:00, а троллейбусы до 20:00. Весь транспорт работает согласно оперативному расписанию, то есть без графиков. Ситуация может изменяться, если какая-нибудь подстанция заработает или наоборот перестанет работать.

28 ноября будут курсировать:

  • трамвайный маршрут №1 ул. Центральная – УДУНТ – 6 ед. (интервал движения в час пик — 8 мин.);
  • трамвайный маршрут №17 ул. Руденко — УДУНТ — 6 ед. (интервал движения в час пик -10 мин.);
  • троллейбусный маршрут №5 ул. Титова – просп. Леси Украинки – 3 ед. (на автономном ходу, интервал движения в час пик – 12 мин.);
  • троллейбусный маршрут № 6 пл.Соборная — ж/м Приднепровский — 4 ед. (на автономном ходу, интервал движения в час пик — 30 мин.);
  • троллейбусный маршрут №7 ул. Холодильная – ул. Европейская – 4 ед. (на автономном ходу, интервал движения в час пик – 15 мин.);
  • троллейбусный маршрут № 10 ж/м Победа-5 – пл. Соборная – 4 ед. (интервал движения в час пик – 16 мин.)
  • троллейбусный маршрут № 12 ж/м Победа-6 – ул. Королевы Елизаветы II — 8 ед. (интервал движения в час пик – 10 мин.);
  • троллейбусный маршрут № 14 ж/м Солнечный – ул. Королевы Елизаветы II – 1 ед. (на автономном ходу, интервал движения в час пик — 36 мин.);
  • троллейбусный маршрут № 16 ж/м Тополь — пл. Соборная – 6 ед. (интервал движения в час пик – 15 мин.);
  • троллейбусный маршрут № 19 ж/м Тополь — просп. Поля — 4 ед. (интервал движения в час пик – 16 мин.);
  • троллейбусный маршрут №21 пл. Соборная — ж/м Сокол — 6 ед. (интервал движения в час пик – 15 мин.).

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