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Як у фільмі жахів: під Дніпром густий дим заполонив все навколо

Сьогодні 18:20
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про Як у фільмі жахів: під Дніпром густий дим заполонив все навколо

Сьогодні, 22 вересня, під Дніпром густий дим заполонив все навколо.

Як з’ясувалося, у районі Підгороднього горів сухостій.

Відео, зняте на відеореєстратор, опублікували місцеві Telegram-канали.

Воно починається з того, що займання видно збоку, а через кілька секунд автівка нібито в’їжджає в димову завісу і їде так понад три хвилини. При цьому видимість на дорогах погана – не видно навіть машини, які їдуть за 10-20 метрів.

Зазначимо, на Дніпропетровщині триває надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники закликають бути обережними з вогнем, не палити сміття та сухостій!

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Новости Днепра про Як у фільмі жахів: під Дніпром густий дим заполонив все навколоУкраїнська Новости Днепра про Як у фільмі жахів: під Дніпром густий дим заполонив все навколоРусский

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