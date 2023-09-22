Як у фільмі жахів: під Дніпром густий дим заполонив все навколо

Сьогодні, 22 вересня, під Дніпром густий дим заполонив все навколо.
Як з’ясувалося, у районі Підгороднього горів сухостій.
Відео, зняте на відеореєстратор, опублікували місцеві Telegram-канали.
Воно починається з того, що займання видно збоку, а через кілька секунд автівка нібито в’їжджає в димову завісу і їде так понад три хвилини. При цьому видимість на дорогах погана – не видно навіть машини, які їдуть за 10-20 метрів.
Зазначимо, на Дніпропетровщині триває надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники закликають бути обережними з вогнем, не палити сміття та сухостій!
Читайте також:
Автор:
Але знайшлися і захисники.
Поповнити номер мобільного чи картки можна швидко – на всю…
«Недобудована будівля готелю «Парус» – це одна з найдепресивніших споруд…
Мешканець Дніпропетровщини помітив рідкісного богомола.