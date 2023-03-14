Як минула ніч: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 14 березня

14 березня — 384-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню росії. Сьогоднішня ніч у Дніпропетровській області була спокійною і без ворожих атак.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Однак, додамо,що розслаблятись ще не час. Потрібно пам’ятати про правила безпеки під час тривоги. А також потрібно продовжувати заощаджувати електроенергію.

«Маємо прожити день так, щоб було не соромно ні перед собою, ні перед хлопцями, які в пеклі Бахмута, Мар’їнки та інших гарячих точках, наче леви, б’ються за наш ранок, день і вечір. Ніч в регіоні минула без ворожих атак», – написав він.

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