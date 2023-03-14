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Як минула ніч: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 14 березня

Сьогодні 09:30
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14 березня — 384-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню росії. Сьогоднішня ніч у Дніпропетровській області була спокійною і без ворожих атак.

Новости Днепра про Як минула ніч: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 14 березня

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Однак, додамо,що розслаблятись ще не час. Потрібно пам’ятати про правила безпеки під час тривоги. А також потрібно продовжувати заощаджувати електроенергію.

«Маємо прожити день так, щоб було не соромно ні перед собою, ні перед хлопцями, які в пеклі Бахмута, Мар’їнки та інших гарячих точках, наче леви, б’ються за наш ранок, день і вечір. Ніч в регіоні минула без ворожих атак», – написав він.

 

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Новости Днепра про Як минула ніч: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 14 березняУкраїнська Новости Днепра про Як минула ніч: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 14 березняРусский

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