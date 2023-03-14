Как прошла ночь: ситуация на Днепропетровщине на утро 14 марта

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Однако добавим, что расслабляться еще не время. Следует помнить о правилах безопасности во время тревоги. А также нужно продолжать экономить электроэнергию.
«Должны прожить день так, чтобы было не стыдно ни перед собой, ни перед ребятами, которые в аду Бахмута, Марьинки и других горячих точках, как львы, дерутся за наше утро, день и вечер. Ночь в регионе прошла без вражеских атак», – написал он.
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