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Как прошла ночь: ситуация на Днепропетровщине на утро 14 марта

Сегодня 09:30
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14 марта – 384-й день Украина противостоит полномасштабному вторжению россии. Сегодняшняя ночь в Днепропетровской области была спокойной и без вражеских атак.

Новости Днепра про Как прошла ночь: ситуация на Днепропетровщине на утро 14 марта

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Однако добавим, что расслабляться еще не время. Следует помнить о правилах безопасности во время тревоги. А также нужно продолжать экономить электроэнергию.

«Должны прожить день так, чтобы было не стыдно ни перед собой, ни перед ребятами, которые в аду Бахмута, Марьинки и других горячих точках, как львы, дерутся за наше утро, день и вечер. Ночь в регионе прошла без вражеских атак», – написал он.

 

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