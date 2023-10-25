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Вулицями Києва бігав лісовий олень (ВІДЕО)

25.10.2023 15:28
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Таке не кожного дня побачиш!

Новости Днепра про Вулицями Києва бігав лісовий олень (ВІДЕО)


Вулицями столиці бігав лісовий олень. Його помітили учора ввечері кияни і зателефонували у поліцію.

Патрульні прибули на виклик, вони розшукали тварину, проте не змогли зупинити її, адже олень міг травмуватися.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Уже вранці, коли лісовий гість забіг на територію дитячого садочку та приліг відпочити, інспектори розпочали заходи, щоб повернути тварину до дикої природи. Правоохоронці залучили ветеринарів та працівників служби порятунку диких тварин. Оленя вдалося приспати на деякий час, а потім його безпечно доставили до лісу. 

Коли мандрівник прокинувся, він побіг додому!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі допомоги потребує блакитноокий сфінкс.

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Новости Днепра про Вулицями Києва бігав лісовий олень (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Вулицями Києва бігав лісовий олень (ВІДЕО)Русский

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