По улицам Киева бегал лесной олень (ВИДЕО)

Такое не каждый день увидишь!

По улицам столицы бегал лесной олень. Его заметили вчера вечером киевляне и позвонили в полицию.

Патрульные прибыли на вызов, они разыскали животное, однако не смогли остановить его, ведь олень мог травмироваться.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Уже утром, когда лесной гость забежал на территорию детского сада и прилег отдохнуть, инспекторы приступили к возвращению животного в дикую природу. Правоохранители привлекли ветеринаров и работников службы спасения диких животных. Оленя удалось усыпить на некоторое время, а затем его безопасно доставили в лес.

Когда путешественник очнулся, он побежал домой!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в помощи нуждается голубоглазый сфинкс.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: