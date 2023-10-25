По улицам Киева бегал лесной олень (ВИДЕО)

По улицам столицы бегал лесной олень. Его заметили вчера вечером киевляне и позвонили в полицию.
Патрульные прибыли на вызов, они разыскали животное, однако не смогли остановить его, ведь олень мог травмироваться.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Уже утром, когда лесной гость забежал на территорию детского сада и прилег отдохнуть, инспекторы приступили к возвращению животного в дикую природу. Правоохранители привлекли ветеринаров и работников службы спасения диких животных. Оленя удалось усыпить на некоторое время, а затем его безопасно доставили в лес.
Когда путешественник очнулся, он побежал домой!
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