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Втрати Росії в Україні вже перевищили 185 тисяч, – Генштаб

Сьогодні 09:30
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За даними на ранок п'ятниці, 21 квітня, українські військові ліквідували за добу 630 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 185 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 ББМ та 8 БПЛА.

Новости Днепра про Втрати Росії в Україні вже перевищили 185 тисяч, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 185050 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3668 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 7126 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2827 (+2) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО – 285 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 334 (+2)

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Новости Днепра про Втрати Росії в Україні вже перевищили 185 тисяч, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Втрати Росії в Україні вже перевищили 185 тисяч, - ГенштабРусский

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