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Потери России в Украине уже превысили 185 тысяч, — Генштаб

Сегодня 09:30
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По данным на утро пятницы, 21 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 630 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 185050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 ББМ и 8 БПЛА.

Новости Днепра про Потери России в Украине уже превысили 185 тысяч, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 185050 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3668 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7126 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2827 (+2) ед,
  • РСЗО — 539 (+0) ед,
  • средства ПВО — 285 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2394 (+8),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5713 (+6) ед,
  • специальная техника — 334 (+2)

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Новости Днепра про Потери России в Украине уже превысили 185 тысяч, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Потери России в Украине уже превысили 185 тысяч, - ГенштабРусский

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