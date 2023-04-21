Потери России в Украине уже превысили 185 тысяч, — Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:

По данным на утро пятницы, 21 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 630 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 185050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 ББМ и 8 БПЛА.

21 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию…

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК…

Сегодня ночью враг применил БпЛА, — Генштаб ВСУ отбили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут. просмотров

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