Віфлеємський вогонь вирушив Україною поїздом Дніпро-Львів

Начальники 12 поїздів доставлять його до обласних центрів України та до міст Краматорська та Конотопа.

Про це повідомляє директор УЗ Олександр Камишин.

Першим поїздом, на якому вирушив Віфлеємський вогонь, став поїзд №131/132 Дніпро-Львів.

13 грудня кожен зможе отримати вогонь для своїх будинків на вокзалах країни: Хмельницький, Вінниця, Рівне, Житомир, Суми, Чернівці, Дніпро, Кропивницький, Івано-Франківськ, Конотоп, Чернігів, Луцьк, Одеса, Полтава, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Черкаси , Харків, Львів, Ужгород, Тернопіль, Київ та Краматорськ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: