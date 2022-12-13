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Віфлеємський вогонь вирушив Україною поїздом Дніпро-Львів

Сьогодні 06:45
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Начальники 12 поїздів доставлять його до обласних центрів України та до міст Краматорська та Конотопа.

Новости Днепра про Віфлеємський вогонь вирушив Україною поїздом Дніпро-Львів

Про це повідомляє директор УЗ Олександр Камишин.

Першим поїздом, на якому вирушив Віфлеємський вогонь, став поїзд №131/132 Дніпро-Львів.

13 грудня кожен зможе отримати вогонь для своїх будинків на вокзалах країни: Хмельницький, Вінниця, Рівне, Житомир, Суми, Чернівці, Дніпро, Кропивницький, Івано-Франківськ, Конотоп, Чернігів, Луцьк, Одеса, Полтава, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Черкаси , Харків, Львів, Ужгород, Тернопіль, Київ та Краматорськ.

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