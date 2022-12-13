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Вифлеемский огонь отправился по Украине на поезде Днепр-Львов

Сегодня 06:45
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Начальники 12 поездов доставят его в областные центры Украины и в города Краматорск и Конотоп.

Новости Днепра про Вифлеемский огонь отправился по Украине на поезде Днепр-Львов

Об этом сообщает директор УЗ Александр Камишын.

Первым поездом, на котором отправился Вифлеемский огонь, стал поезд №131/132 Днепр-Львов.

13 декабря каждый сможет получить огонь для своих домов на вокзалах страны: Хмельницкий, Винница, Ровно, Житомир, Сумы, Черновцы, Днепр, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Конотоп, Чернигов, Луцк, Одесса, Полтава, Херсон, Николаев, Запорожье, Черкассы , Харьков, Львов, Ужгород, Тернополь, Киев и Краматорск.

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