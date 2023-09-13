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  • “Вдруге в одну ріку”: актор із Дніпра одружився зі своєю ексдружиною, з якою розлучився три роки тому

“Вдруге в одну ріку”: актор із Дніпра одружився зі своєю ексдружиною, з якою розлучився три роки тому

Сьогодні 21:59
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10 вересня, весілля відсвяткували Олексій Суровцев та його обраниця Ксенія. Це вже їхній другий шлюб.

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Після трьох років розлуки Олексій та Ксенія знову одружилися. 
 

10 вересня вони влаштували виїзну церемонію, запросивши близьких друзів та колег.

Так, ми одружуємось вдруге! Таке можливо і нам все одно, хто і що про це думає, хто що говорить про “вдруге в одну ріку” і таке інше. Наше життя-наші правила! Найголовніше, що ми зрозуміли, що хочемо доїхати до кінцевої зупинки разом. І їхати ми будемо найдовшим і найкрасивішим маршрутом, – прокоментував подію актор у своєму інстаграмі.

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