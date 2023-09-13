“Вдруге в одну ріку”: актор із Дніпра одружився зі своєю ексдружиною, з якою розлучився три роки тому
“Вдруге в одну ріку”: актор із Дніпра одружився зі своєю ексдружиною, з якою розлучився три роки тому
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10 вересня, весілля відсвяткували Олексій Суровцев та його обраниця Ксенія. Це вже їхній другий шлюб.
Після трьох років розлуки Олексій та Ксенія знову одружилися.
10 вересня вони влаштували виїзну церемонію, запросивши близьких друзів та колег.
Так, ми одружуємось вдруге! Таке можливо і нам все одно, хто і що про це думає, хто що говорить про “вдруге в одну ріку” і таке інше. Наше життя-наші правила! Найголовніше, що ми зрозуміли, що хочемо доїхати до кінцевої зупинки разом. І їхати ми будемо найдовшим і найкрасивішим маршрутом, – прокоментував подію актор у своєму інстаграмі.
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