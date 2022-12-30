В Україні монету номіналом 1 гривня продають майже за 2000 доларів

В Україні виставили на продаж рідкісну монету номіналом 1 гривня. Вона була випущена в 1992 році в якості пробної. Тираж - лише 150 штук. Ціна становить майже 2000 доларів.

Продавець під ніком Ostapp представив свій унікальний лот на спеціалізованому електронному аукціоні Violity. Він знаходиться у Винниках на Львівщині, приймає оплату на картку ПриватБанку та готовий відправити монету по Україні Новою поштою. За товаром зараз стежать 100 колекціонерів.

Вартість монети склала 70 тисяч гривень або 1946 доларів за нинішнім курсом. За даними Ostapp, гривня виготовлена із латуні, перебуває у хорошому стані і не піддавалася реставрації.

Фахівці онлайн-порталу “Монетки-ягідки” зазначили, що монета номіналом 1 грн 1992 року випуску – пробна, її чеканили під час налаштування обладнання. Її неможливо знайти у вільному обігу.

Особливістю таких монет є гурт. Плашки для нанесення напису швидко зносилися, тому їх виготовили з датами 1994 та 1995 років. Пробні монети карбували з датою 1992 року, тому на гурті видніється надпис 1994 чи 1995 рік.

Джерело: biz.today

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