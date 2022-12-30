В Украине монету номиналом 1 гривна продают почти за 2000 долларов

Продавец под ником Ostapp представил свой уникальный лот на специализированном электронном аукционе Violity. Он находится в Винниках Львовской области, принимает оплату на карту ПриватБанка и готов отправить монету по Украине Новой почтой. За товаром сейчас следят 100 коллекционеров.
Стоимость монеты составила 70 тысяч гривен или 1946 долларов по нынешнему курсу. По данным Ostapp, гривна изготовлена из латуни, пребывает в хорошем состоянии и не подвергалась реставрации.
Специалисты онлайн-портала «Монетки-ягодки» отметили, что монета номиналом в 1 грн 1992 года выпуска – пробная, ее чеканили во время настройки оборудования. Ее невозможно найти в обращении.
Особенностью таких монет является гурт. Плашки для нанесения надписи быстро износились, потому их изготовили с датами 1994 и 1995 годы. Пробные монеты чеканили с датой 1992 года, потому на гурте виднеется надпись 1994 или 1995 год.
Джерело: biz.today
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